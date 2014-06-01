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      • Матвиенко назвала День единения народов России и Беларуси важной вехой

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 09:20
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      День единения народов России и Беларуси является важной вехой в истории. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

      "Четверть века назад был дан старт интеграции 2государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим. Это большой день. И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться. В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну - это мое мнение - день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать", - считает сенатор.

      Напомним, День единения народов России и Беларуси - праздник, который каждый год отмечается на государственном уровне 2 апреля. Именно в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества РФ и Беларуси.
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