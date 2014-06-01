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      • Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:47
      (голосов: 1)
      Министерство торговли США сегодня, 1 апреля, расширило ограничения против России и Беларуси из-за событий на Украине, включив в санкционный список 120 предприятий из обоих государств.

      "В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину, Минторг вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия указанных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны", - сказано в обнародованном документе ведомства.
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