Беларусь снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах

Беларусь снимает ковидные ограничения на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска.
"Роман Головченко (премьер-министр) подписал соответствующее постановлениею Документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Беларуси в наземных пунктах пропуска. Постановлением регулируются и условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в республику", - сказано в заявлении кабмина республики.
Документ вступает в силу после официального опубликования.