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      • Беларусь снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:33
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      Беларусь снимает ковидные ограничения на пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска.

      "Роман Головченко (премьер-министр) подписал соответствующее постановлениею Документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Беларуси в наземных пунктах пропуска. Постановлением регулируются и условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в республику", - сказано в заявлении кабмина республики.

      Документ вступает в силу после официального опубликования.
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