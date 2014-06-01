Беларусь снимает ковидные ограничения на наземных погранпунктах

пересечение своей границы в наземных пунктах пропуска.

"Роман Головченко (премьер-министр) подписал соответствующее постановлениею Документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Беларуси в наземных пунктах пропуска. П

остановлением регулируются и условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в республику", - сказано в заявлении кабмина республики.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

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