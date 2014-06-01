Минздрав рассказал о легком течении штамма "стелс-омикрон"

«На сегодня пока сложно говорить, как он циркулирует. Мы будем проводить дальнейшие исследования и через какое-то время будем понимать, в каком объеме идет циркуляция этого штамма», -

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Минздрав Беларуси рассказал, как протекает штамм "стелс-омикрон".Напомним, что недавно в Беларуси выявили новый штамм коронавируса - "стелс-омикрон". Заболевание протекает в легкой степени, средняя степень тяжести наблюдается у пациентов, не прошедших вакцинацию. Среди симптомов выделяет боль в горле, что держится 1-2 дня, и потеря обоняния.подытожили в ведомстве.