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      • Минздрав рассказал о легком течении штамма "стелс-омикрон"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:44
      (голосов: 2)
      Минздрав Беларуси рассказал, как протекает штамм "стелс-омикрон". 

      Напомним, что недавно в Беларуси выявили новый штамм коронавируса - "стелс-омикрон". Заболевание протекает в легкой степени, средняя степень тяжести наблюдается у пациентов, не прошедших вакцинацию. Среди симптомов выделяет боль в горле, что держится 1-2 дня, и потеря обоняния.

      «На сегодня пока сложно говорить, как он циркулирует. Мы будем проводить дальнейшие исследования и через какое-то время будем понимать, в каком объеме идет циркуляция этого штамма», - 

      подытожили в ведомстве. 
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