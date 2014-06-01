Грызлов выступил за запуск поезда Минск - Симферополь

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что у белорусов есть интерес к туристическим поездкам в Крым и запуск поезда Минск - Смоленск – Симферополь мог бы быть востребован.

"Наверное, можно было бы подумать, чтобы тот поезд, который сейчас ходит по маршруту Симферополь - Смоленск, шел и в Минск. Тогда был бы поезд Минск - Смоленск - Симферополь. Это был бы самый удобный вариант доехать до Крыма", - сказал дипломат.

Он добавил, что с белорусской стороной оговаривалась возможности развития транспортного сообщения с Крымом.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...