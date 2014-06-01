  • » » Грызлов выступил за запуск поезда Минск - Симферополь

      • Грызлов выступил за запуск поезда Минск - Симферополь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 18:25
      (голосов: 0)
      Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что у белорусов есть интерес к туристическим поездкам в Крым и запуск поезда Минск - Смоленск – Симферополь мог бы быть востребован.

      "Наверное, можно было бы подумать, чтобы тот поезд, который сейчас ходит по маршруту Симферополь - Смоленск, шел и в Минск. Тогда был бы поезд Минск - Смоленск - Симферополь. Это был бы самый удобный вариант доехать до Крыма", - сказал дипломат.

      Он добавил, что с белорусской стороной оговаривалась возможности развития транспортного сообщения с Крымом.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь