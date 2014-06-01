  • » » Лукашенко заявил, что Запад не смог оторвать Беларусь от России

      • Лукашенко заявил, что Запад не смог оторвать Беларусь от России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:31
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко заявил о том, что Западу не удалось оторвать Беларусь от России, поэтому он сейчас вводит санкции против обеих стран. 

      Он отметил, что сейчас ситуация в республике спокойная, хотя еще недавно Запад пытался организовать в стране майдан:

      «Они сейчас ходят и зубами щёлкают — не получилось, надо как-то всё это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции».
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