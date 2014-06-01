В Минске неприглашение на мероприятия в Бухенвальде назвали оскорблением

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что неприглашение белорусских дипломатов на памятные мероприятия в "Бухенвальде" - оскорбление.

"Это не банальный демарш, а прямое оскорбление, прежде всего, народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе, и фактически плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей", - сказал Анатолий Глаз .

Он добавил, что посольством Беларуси в Германии получило официальное письмо директора фонда "Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора", в котором сообщается о нежелательности участия белорусских дипломатов в организуемых германской стороной памятных мероприятиях, посвященных освобождению упомянутых концлагерей.

"Это сугубо эмоциональное и конъюнктурное решение не может быть ничем оправдано с учетом миллионных жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников концлагерей на территории Германии, в том числе "Бухенвальда" и "Миттельбау-Дора". Наши

дипломаты в ФРГ в любом случае почтят память всех жертв нацизма и узников концлагерей. И

скренне надеемся, что диалог между Беларусью и Германией по тематике исторической памяти продолжится, а такие эмоциональные решения - разовое исключение из правила", - добавил представитель ведомства.

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