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      • В Польше к концу года стоимость хлеба может вырасти в 4 раза

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 15:22
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      Экс-премьер министр Польши Дональд Туск высказал мнение о том, что к концу года стоимость хлеба в стране может вырасти в 4 раза.

      «Очень беспокоит то, что хлеб — причём самый дешёвый — к концу этого года может стоить даже 10 злотых (около $2,5). Волосы встают дыбом на голове от этого...», - 


      отметил он.

      В связи с этим он призвал правительство организовать поддержку польских производителей с/х продукции. Отметим, что на сегодняшний день стоимость батона хлеба весом 0,5 кг составляет от до 2,2 до 2,6 злотых.
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