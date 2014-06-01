В Польше к концу года стоимость хлеба может вырасти в 4 раза

«Очень беспокоит то, что хлеб — причём самый дешёвый — к концу этого года может стоить даже 10 злотых (около $2,5). Волосы встают дыбом на голове от этого...», -

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Экс-премьер министр Польши Дональд Туск высказал мнение о том, что к концу года стоимость хлеба в стране может вырасти в 4 раза.отметил он.В связи с этим он призвал правительство организовать поддержку польских производителей с/х продукции. Отметим, что на сегодняшний день стоимость батона хлеба весом 0,5 кг составляет от до 2,2 до 2,6 злотых.