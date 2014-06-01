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      • СМИ: США грозит нехватка продовольствия

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 13:14
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      Журналист американского интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз заявил, что США впервые за 90 лет грозит нехватка продовольствия из-за политики Джо Байдена.

      Журналист отметил, что за 14месяцев, что Байден находится на посту, инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, цены на бензин - исторического рекорда. 

      «Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия», - 


      отмечает Ноулз.

      по его словам, при этом, Байден просто отмахивается от проблем. 
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