СМИ: США грозит нехватка продовольствия

«Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия», -

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Журналист американского интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз заявил, что США впервые за 90 лет грозит нехватка продовольствия из-за политики Джо Байдена.Журналист отметил, что за 14месяцев, что Байден находится на посту, инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, цены на бензин - исторического рекорда.отмечает Ноулз.по его словам, при этом, Байден просто отмахивается от проблем.