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      • Беларусь запретила вывоз из страны риса, макарон и муки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 06:46
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      Правительство Беларуси своим постановлением на 3 месяца запретило вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных изделийю

      Как пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, такая мера введена "в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны".

      В ведомстве пояснили, что действие документа не распространяется на товары, вывозимые в страны-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным странам основании решений правительства. Решение также не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

      Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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