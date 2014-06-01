Беларусь запретила вывоз из страны риса, макарон и муки

Правительство Беларуси своим постановлением на 3 месяца запретило вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных изделийю

Как пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, такая мера введена "в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны" .



действие документа не распространяется на товары, вывозимые в страны-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным странам основании решений правительства. Решение также не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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В ведомстве пояснили, что