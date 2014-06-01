Украина с 5 апреля перестает признавать белорусские и российские страховые автосертификаты "Зеленая карта"

«МИД Беларуси проинформировал БАМАП о том, что нотой посольства Украины в Беларуси от 24 марта 2022 украинская сторона уведомила, что Моторное бюро Украины приняло решение о разрыве с национальными бюро Беларуси и России договорных соглашений о взаимном признании сертификатов «Зеленая карта», -

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С 5 апреля Украина перестает признавать российские и белорусские страховые автосертификаты "Зеленая карта".сообщает Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков.Таким образом с 00:00 5 апреля любые страховые автомобильные сертификаты, выданные в РФ и Беларуси, на Украине будут признаны недействительными. Транспортные средства в случае отсутствия соответствующего украинского страхового полиса будут считаться незастрахованными.