  • » » Украина с 5 апреля перестает признавать белорусские и российские страховые автосертификаты "Зеленая карта"

      • Украина с 5 апреля перестает признавать белорусские и российские страховые автосертификаты "Зеленая карта"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:43
      (голосов: 0)
      С 5 апреля Украина перестает признавать российские и белорусские страховые автосертификаты "Зеленая карта". 

      «МИД Беларуси проинформировал БАМАП о том, что нотой посольства Украины в Беларуси от 24 марта 2022 украинская сторона уведомила, что Моторное бюро Украины приняло решение о разрыве с национальными бюро Беларуси и России договорных соглашений о взаимном признании сертификатов «Зеленая карта», - 


      сообщает Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков.

      Таким образом с 00:00 5 апреля любые страховые автомобильные сертификаты, выданные в РФ и Беларуси, на Украине будут признаны недействительными. Транспортные средства в случае отсутствия соответствующего украинского страхового полиса будут считаться незастрахованными. 
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь