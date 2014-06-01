Стало известно, кого могут освободить от уплаты арендного жилья

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Один из указов президента Беларуси предполагает освобождение от уплаты арендного жилья, если получатель жилья согласится сделать ремонт квартиры за свой счет. Сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Минской областной коллегии адвокатов Максима Терешкова.С 21 марта 2022 г государственные застройщики получили право определять в каком порядке будет предоставляться арендное жилье гражданам и работникам своего предприятия. Также госзастройщик получает право устанавливать размер платы за жилье на свое усмотрение. При этом, сумма не должна быть меньше платы за аренду, предусмотренная ст 31 ЖК РБ.