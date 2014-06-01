Белорусы с 1 апреля смогут получать посылки без паспорта

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"Белпочта" сообщает о нововведениях с 1 апреля. Теперь посылки можно будет забирать без паспорта.Однако для этого необходимо будет совершить несколько действий. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте "Белпочта" и внести личные данные. Затем распечатать и заполнить заявление (можно в самом отделении почты), после чего обратиться в любое почтовое отделение для подтверждения личных данных. Все это бесплатно.Затем, при получении посылки необходимо будет назвать свою фамилию, адрес или номер отправителя и телефонный номер. На телефон тут же придет смс-код, который нужно будет назвать оператору.