  • » » Белорусы с 1 апреля смогут получать посылки без паспорта

      • Белорусы с 1 апреля смогут получать посылки без паспорта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:29
      (голосов: 1)
      "Белпочта" сообщает о нововведениях с 1 апреля. Теперь посылки можно будет забирать без паспорта. 

      Однако для этого необходимо будет совершить несколько действий. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте "Белпочта" и внести личные данные. Затем распечатать и заполнить заявление (можно в самом отделении почты), после чего обратиться в любое почтовое отделение для подтверждения личных данных. Все это бесплатно.

      Затем, при получении посылки необходимо будет назвать свою фамилию, адрес или номер отправителя и телефонный номер. На телефон тут же придет смс-код, который нужно будет назвать оператору. 
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь