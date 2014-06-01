В России разрешили пользоваться Фейсбуком и Инстаграм

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», -

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В мотивировочной части решения Тверского суда Москвы касательно запрета соцсетей Facebook и Instagram в РФ как экстремистских организаций не ограничивает использование их для незапрещенной деятельности.сказано в решении.Кроме того, решение о признании соцсетей экстримистскими организациями не распространяется на мессенджер WhatsApp.