В России разрешили пользоваться Фейсбуком и Инстаграм

В мотивировочной части решения Тверского суда Москвы касательно запрета соцсетей Facebook и Instagram в РФ как экстремистских организаций не ограничивает использование их для незапрещенной деятельности.
«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», -
сказано в решении.
Кроме того, решение о признании соцсетей экстримистскими организациями не распространяется на мессенджер WhatsApp.