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      • В России разрешили пользоваться Фейсбуком и Инстаграм

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:16
      (голосов: 0)
      В мотивировочной части решения Тверского суда Москвы касательно запрета соцсетей Facebook и Instagram в РФ как экстремистских организаций не ограничивает использование их для незапрещенной деятельности.

      «Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», - 

      сказано в решении.

      Кроме того, решение о признании соцсетей экстримистскими организациями не распространяется на мессенджер WhatsApp.
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