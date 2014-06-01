Головченко 29 марта с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург

«Во время рабочего визита премьер-министр Беларуси проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым», -

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 29 марта посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург. Визит продлится два дня.сообщает телеграм-канал правительства Беларуси.Головченко также примет участие в открытии Белорусского продовольственного форума, Белорусско-российского бизнес-форума, заседании Совета делового сотрудничества, открытии Центра компетенций БЕЛАЗ. Кроме того, он проведет ряд встреч с руководством российских компаний.Ожидается, что программа визита будет насыщенной. Отмечается, что планируется встреча с руководством порта Бронка.