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      • Головченко 29 марта с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:33
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      Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 29 марта посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург. Визит продлится два дня.

      «Во время рабочего визита премьер-министр Беларуси проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым», -

      сообщает телеграм-канал правительства Беларуси. 

      Головченко также примет участие в открытии Белорусского продовольственного форума, Белорусско-российского бизнес-форума, заседании Совета делового сотрудничества, открытии Центра компетенций БЕЛАЗ. Кроме того, он проведет ряд встреч с руководством российских компаний. 

      Ожидается, что программа визита будет насыщенной. Отмечается, что планируется встреча с руководством порта Бронка.
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