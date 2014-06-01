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      • В Минске школьник воровал элементы дорогих авто

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:39
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      В Минске 15-летний подросток начал тайно снимать с дорогих авто наружные элементы с целью их дальнейшей продажи. Однако до реализации ворованного не дошло – парня нашли сыщики.

      По данным МВД Белруси, кражи происходили в Московском районе. Владельцы 4 электромобилей Tesla недосчитались линз зеркал заднего вида, хозяева 2 внедорожников Mercedes – эмблем. Общая сумма ущерба превысила 7 500 рублей.

      Правоохранители уже задержали подозреваемого в хищениях – 15-летнего школьника. Он признался, что специально выбирал премиальные машины для извлечения максимальной выгоды. Для продажи похищенного разместил объявления на онлайн-площадках, но продать ничего не успел.

      Все похищенное изъято и будет передано владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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