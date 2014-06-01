В Минске школьник воровал элементы дорогих авто

15-летний подросток начал тайно снимать с дорогих авто наружные элементы с целью их дальнейшей продажи. Однако до реализации ворованного не дошло – парня нашли сыщики.

По данным МВД Белруси, кражи происходили в Московском районе. Владельцы 4 электромобилей Tesla недосчитались линз зеркал заднего вида, хозяева 2 внедорожников Mercedes – эмблем. Общая сумма ущерба превысила 7 500 рублей.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в хищениях – 15-летнего школьника. Он признался, что специально выбирал премиальные машины для извлечения максимальной выгоды. Для продажи похищенного разместил объявления на онлайн-площадках, но продать ничего не успел.

Все похищенное изъято и будет передано владельцам. По данному факту в

озбуждено уголовное дело.

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