Минсельхозпрод: ажиотаж на продукты в Беларуси создан искусственно

Ажиотаж на продукты в Беларуси создан искусственно. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия.
"Мне кажется, что человек не способен съесть в 5 или 10 раз больше, чем он ел полгода назад. Все это искусственно создано. Но тем не менее есть эти факты, нужно над ними работать, и своих людей надо успокаивать. В условиях ажиотажа на некоторые продукты у производителей стоит задача обеспечить потребителей ими в полном объеме. Почему-то, когда возникают такого рода политические, военные какие-то вещи, у людей складывается впечатление, что надо "затариваться". Какие виды продукции? Тушенка, макароны, мука, соль. Ажиотаж, разумеется, какой-то есть. Но мы даже в этих условиях ставим амбициозные задачи нашим предприятиям, чтобы у белорусского потребителя не возникало проблем. Кушаете вы сейчас в 2 раза больше муки – произведем мы в 2 раза больше этой муки. Стратегически выстроим мы, чтобы, включая июль месяц – середину августа, эта мука была на прилавках", - пояснил Игорь Брыло.