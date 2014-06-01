Минсельхозпрод: ажиотаж на продукты в Беларуси создан искусственно

Ажиотаж на продукты в Беларуси создан искусственно. Такое заявление сделал

министр сельского хозяйства и продовольствия.

"Мне кажется, что человек не способен съесть в 5 или 10 раз больше, чем он ел полгода назад. Все это искусственно создано. Но тем не менее есть эти факты, нужно над ними работать, и своих людей надо успокаивать. В

условиях ажиотажа на некоторые продукты у производителей стоит задача обеспечить потребителей ими в полном объеме.

Почему-то, когда возникают такого рода политические, военные какие-то вещи, у людей складывается впечатление, что надо "затариваться". Какие виды продукции? Тушенка, макароны, мука, соль.