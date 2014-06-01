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      • МАРТ усилил контроль за ценами на внутреннем рынке

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 17:04
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      МАРТ усилил контроль за ценами на внутреннем рынке, благодаря чему уже установлено 263 факта несоблюдения требований нормативных правовых актов.

      Как рассказали в ведомстве, надзорными органами уже направлено 119 предписаний об устранении нарушений.

      "Протоколы об административных правонарушениях направлены в суд против 105 лиц. По сравнению с 2021 годом общая сумма штрафных санкций выросла и составила 1094,1 тысяч рублей. За весь прошлый год сумма штрафов за такие же нарушения составила 1,2 млн рублей", - добавили в МАРТ.

      В министерстве заверили, что проводится работа по привлечению к административной ответственности по фактам несоблюдения законодательства о ценах и ценообразовании при продаже медикаментов. За неполный первый квартал общая сумма штрафов превысила уровень всего 2021 года и составила 68 000 рублей.
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