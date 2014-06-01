МАРТ усилил контроль за ценами на внутреннем рынке

, благодаря чему уже установлено 263 факта несоблюдения требований нормативных правовых актов.



Как рассказали в ведомстве,

надзорными органами уже направлено 119 предписаний об устранении нарушений.



"Протоколы об административных правонарушениях направлены в суд против 105 лиц. По сравнению с 2021 годом общая сумма штрафных санкций выросла и составила 1094,1 тысяч рублей. За весь прошлый год сумма штрафов за такие же нарушения составила 1,2 млн рублей", - добавили в МАРТ.



В министерстве заверили, что проводится работа по привлечению к административной ответственности по фактам несоблюдения законодательства о ценах и ценообразовании при продаже медикаментов. За неполный первый квартал общая сумма штрафов превысила уровень всего 2021 года и составила 68 000 рублей.

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