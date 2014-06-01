За неделю таможенники пресекли 5 попыток незаконно вывезти из Беларуси 95 т свежей капусты

В Государственном таможенном комитете сообщили о том, что за неделю удалось пресечь 5 попыток незаконного вывоза свежей капусты из Беларуси.

Как пояснили в ведомстве, только за минувшую неделю в Добрушском, Витебском и Горецком районах таможенники смогли пресечь незаконное перемещение в общей сложности 95 тонн капусты. П

о предварительным данным, цена продуктов достигла 165 000 рублей.

Во всех случаях у водителей большегрузов отсутствовали лицензии на вывоз свежей капусты, которые выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли,

и товаросопроводительных документов.

По всем фактам проводится проверка.

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