  • » » За неделю таможенники пресекли 5 попыток незаконно вывезти из Беларуси 95 т свежей капусты

      • За неделю таможенники пресекли 5 попыток незаконно вывезти из Беларуси 95 т свежей капусты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:48
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      В Государственном таможенном комитете сообщили о том, что за неделю удалось пресечь 5 попыток незаконного вывоза свежей капусты из Беларуси.

      Как пояснили в ведомстве, только за минувшую неделю в Добрушском, Витебском и Горецком районах таможенники смогли пресечь незаконное перемещение в общей сложности 95 тонн капусты. По предварительным данным, цена продуктов достигла 165 000 рублей.

      Во всех случаях у водителей большегрузов отсутствовали лицензии на вывоз свежей капусты, которые выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, и товаросопроводительных документов.

      По всем фактам проводится проверка.
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