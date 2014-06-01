КГБ Беларуси сообщил о задержании гражданина Польши

В ведомстве пояснили, что задержанный постоянно проживал в Гродно.

"В ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генконсул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение законодательства республики пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий.

По факту их действий польских дипломатов проинформирован МИД Беларуси", - сказано в заявлении КГБ.

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Сегодня, 25 марта,сообщил, что по подозрению в шпионаже в Гродно, два польских дипломата попытались помешать следствию.