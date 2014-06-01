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      • КГБ Беларуси сообщил о задержании гражданина Польши

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:51
      (голосов: 1)
      Сегодня, 25 марта, КГБ Беларуси сообщил, что по подозрению в шпионаже в Гродно задержан гражданин Польши, два польских дипломата попытались помешать следствию.

      В ведомстве пояснили, что задержанный постоянно проживал в Гродно.

      "В ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генконсул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение законодательства республики пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий. По факту их действий польских дипломатов проинформирован МИД Беларуси", - сказано в заявлении КГБ.
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