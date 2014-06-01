Лукашенко рассмотрит проект указа о рекламе в СМИ

«Есть у нас реальные инструменты поддержки СМИ в сложившейся ситуации? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы прежде всего от министра информации».

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Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам работы СМИ рассмотрит проект указа о рекламе в средствах массовой информации.Он отметил, что ранее в Беларуси заработала система медиаизмерений, которая призвана обеспечить прозрачность рынка. Однако на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась - в связи с введением санкций. В связи с этим необходимо принять решения:Он также подчеркнул, что нельзя проиграть информационную войну.