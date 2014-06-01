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      • Лукашенко рассмотрит проект указа о рекламе в СМИ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:41
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам работы СМИ рассмотрит проект указа о рекламе в средствах массовой информации. 

      Он отметил, что ранее в Беларуси заработала система медиаизмерений, которая призвана обеспечить прозрачность рынка. Однако на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась - в связи с введением санкций. В связи с этим необходимо принять решения:

      «Есть у нас реальные инструменты поддержки СМИ в сложившейся ситуации? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы прежде всего от министра информации».


      Он также подчеркнул, что нельзя проиграть информационную войну.
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