  • » » РФ и Беларусь с 1 апреля отменят плату за входящие в роуминге в Союзном государстве

      • РФ и Беларусь с 1 апреля отменят плату за входящие в роуминге в Союзном государстве

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 18:06
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      РФ и Беларусь с 1 апреля текущего года отменят плату за входящие в роуминге в Союзном государстве. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

      "Стороны поручили Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерству связи и информатизации Беларуси совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

      Там также отмесено, что благодаря значительному снижению тарифов в роуминге число абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Беларуси, увеличилось на 15%, потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика - в 2 раза, СМС-сообщений - в 2 раза, интернета - в 1,6 раза.
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