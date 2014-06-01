РФ и Беларусь с 1 апреля отменят плату за входящие в роуминге в Союзном государстве

РФ и Беларусь с 1 апреля текущего года отменят плату за входящие в роуминге в Союзном государстве. О

б этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

"Стороны поручили Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерству связи и информатизации Беларуси совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Там также отмесено, что благодаря значительному снижению тарифов в роуминге число абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Беларуси, увеличилось на 15%, потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика - в 2 раза, СМС-сообщений - в 2 раза, интернета - в 1,6 раза.

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