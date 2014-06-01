Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 1 563 рубля

Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси в феврале текущего года составила 1 563 рубля. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Самые высокие доходы получали белорусы, занятые в такой сфере, как "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" (8 759,1 рубля). А с амые низкие - у людей, которые предоставляют услуги в салонах красоты (714,3 рубля).

Отметим, начисленная зарплата – это сумма, которая отражается в статистике еще до вычета налогов, которые составляют 13%.



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