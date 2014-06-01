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      • Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 17:21
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      Официальный Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране. Такое заявление сегодня, 23 марта, сделал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

      До этого посол нашей страны в Киеве Игорь Сокол сказал, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней.

      "Беларусь решила сократить число украинских дипломатов на своей территории. Этот шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов", - пояснил Глаз.

      Он подчеркнул, что дипломатический состав Украины в формате "1+4", то есть посол и еще 4 дипломата, спокойно может продолжать свою работу в республике в соответствии с целями, определенными венской конвенцией.
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