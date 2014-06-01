В КГБ Беларуси заявили, что ликвидировали резидентуру Украины

действовала в республике под дипломатическим прикрытием. Об этом рассказал замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек.

"Согласно законодательству Беларуси, в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 358 уголовного кодекса "Шпионаж". Но в соответствии с Венской конвенции о дипломатических сношениях указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией КГБ приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры.

В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб", - рассказал Бычек.

В ведомстве добавили, что сотрудниками спецслужб являются: советник Юрий Пасик, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

"Таким образом, с позиции дипучреждения действуют представители главного управления разведки Министерства обороны Украины, государственной пограничной службы Украины и службы внешней разведки Украины", - заключили в КГБ.

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