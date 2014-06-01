Александр Лукашенко отнес сахар к стратегическим товарам, за которые идет "война". Данную тему он затронул в ходе совещания по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ.

"Сегодня обращаю особое внимание: свекла, - как хлеб, соль и пара-тройка других продовольственных позиций, стратегический товар. Вы видите, за сахар идет война, к счастью, только в магазинах.

Сегодня фейки и информационные атаки касаются даже сельского хозяйства. К примеру, недавно сообщалось, что "новым страшным оружием стали семена сахарной свеклы, которых якобы не будет хватать". Но поверить в это могут лишь бестолковые и неграмотные в сельском хозяйстве люди", - пояснил глава государства.

Он добавил, что в текущем году аграриям поставлена задача произвести 5 млн тонн сахарной свеклы.

"Семена готовили всю осень и зиму, и они готовы. Осталось некоторое количество, по той же сахарной свекле, завезти семена из РФ. Они сегодня осуществляют поставки. Поэтому, я проблем не вижу. Я просто ставлю задачу - дополнительно высевайте, чтобы до 5 млн тонн получить урожай сахарной свеклы, потому что это большие деньги. Если где-то надо дозакупить семена дополнительно, вы знаете где покупать, мы всегда семена сахарной свеклы покупали", - заключил белорусский лидер.

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