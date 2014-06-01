Водителя с 3,3 промилле алкоголя задержали в Гомеле
Информацию о водителе на машине марки «Мерседес», который ведет себя на дороге неадекватно, сообщили правоохранителям местные жители.
Сотрудники ДПС, обнаружив автомобиль на перекрестке проспекта Ленина и улицы Интернациональной, включили маячки и стали преследовать его. Машина въехала во двор дома и остановилась. Правоохранители задержали водителя.
В крови 46-летнего мужчины обнаружили 3,3 промилле алкоголя.
На нарушителя составили 3 административных протокола.