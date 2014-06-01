Водителя с 3,3 промилле алкоголя задержали в Гомеле

Информацию о водителе на машине марки «Мерседес», который ведет себя на дороге неадекватно, сообщили правоохранителям местные жители.

Сотрудники ДПС, обнаружив автомобиль на перекрестке проспекта Ленина и улицы Интернациональной, включили маячки и стали преследовать его. Машина въехала во двор дома и остановилась. Правоохранители задержали водителя.

В крови 46-летнего мужчины обнаружили 3,3 промилле алкоголя.

На нарушителя составили 3 административных протокола.

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