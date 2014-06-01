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      • Водителя с 3,3 промилле алкоголя задержали в Гомеле

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 09:50
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      Водителя с 3,3 промилле алкоголя задержали в Гомеле

      Информацию о водителе на машине марки «Мерседес», который ведет себя на дороге неадекватно, сообщили правоохранителям местные жители.

      Сотрудники ДПС, обнаружив автомобиль на перекрестке проспекта Ленина и улицы Интернациональной, включили маячки и стали преследовать его. Машина въехала во двор дома и остановилась. Правоохранители задержали водителя.

      В крови 46-летнего мужчины обнаружили 3,3 промилле алкоголя.

      На нарушителя составили 3 административных протокола.
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