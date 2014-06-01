  • » » Премьер Беларуси подписал постановление о запрете вывоза за рубеж 254 видов промтоваров

      • Премьер Беларуси подписал постановление о запрете вывоза за рубеж 254 видов промтоваров

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 18:50
      (голосов: 2)
      Премьер-министр Беларуси подписал постановление о запрете вывоза за рубеж 254 видов промтоваров.

      "Первое - о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства", - сказано в заявлении пресс-центра Совета министров.

      Кроме того, как рассказали в правительстве, вторым документом вводится запрет "на вывоз отдельных видов промышленных товаров" для "защиты экономических интересов государства".

      Оба постановления вводят запрет на 6 месяцев и вступают в силу после официального опубликования - 22 марта.
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