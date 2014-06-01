Премьер Беларуси подписал постановление о запрете вывоза за рубеж 254 видов промтоваров

"Первое - о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства", - сказано в заявлении пресс-центра Совета министров .

Кроме того, как рассказали в правительстве, вторым документом вводится запрет "на вывоз отдельных видов промышленных товаров" для "защиты экономических интересов государства".

Оба постановления вводят запрет на 6 месяцев и вступают в силу после официального опубликования - 22 марта.

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Премьер-министр Беларуси подписал