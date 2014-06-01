  • » » В Гродно безбилетник избил контролера

      • В Гродно безбилетник избил контролера

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 18:07
      (голосов: 0)
      В Гродно безбилетник избил контролера.

      Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, контролеры проверяли оплату проезда у пассажиров автобуса номер "9". У парня и девушки билетов не оказалось. Сначала они пытались искать проездной, потом заявили, что они школьники и могут ездить бесплатно.

      Однако контролеры усомнились в этой информации и попросили проследовать их в служебный транспорт для составления необходимых документов. В ответ молодой человек нанёс не менее 12 ударов кулаками по сотруднику автобусного парка.

      Подозреваемого оперативно задержали. Выяснилось, что ему 21 год. Против нарушителя возбудили уголовное дело за "насилие в отношение должностного лица".
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь