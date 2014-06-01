В Гродно безбилетник избил контролера.

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, контролеры проверяли оплату проезда у пассажиров автобуса номер "9". У парня и девушки билетов не оказалось. Сначала они пытались искать проездной, потом заявили, что они школьники и могут ездить бесплатно.

Однако контролеры усомнились в этой информации и попросили проследовать их в служебный транспорт для составления необходимых документов. В ответ молодой человек

нанёс не менее 12 ударов кулаками по сотруднику автобусного парка.

Подозреваемого оперативно задержали. Выяснилось, что ему 21 год. Против нарушителя

возбудили уголовное дело за "насилие в отношение должностного лица".

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В Гродно