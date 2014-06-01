Речи о переходе Беларуси на российский рубль не идет, заявили в Минске

Речи о переходе Беларуси на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ. Такое заявление сегодня, 20 марта, сделал министр финансов республики.

"Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Нынешняя ситуация многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара", - сказал Юрий Селиверстов , когда комментировал предположения в СМИ, что Минск может перейти на российский рубль уже в ближайшее время.

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