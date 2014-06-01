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      • Выезда из Беларуси в ЕС ожидают свыше 3 100 фур

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:52
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      Выезда из Беларуси в Европейский союз ожидают свыше 3 100 фур

      Как пояснили в Госпогранкомитета республики, самое загруженное - литовское направление. В в пункте «Видзы», стоят более 70 большегрузов, в «Котловке» – свыше 280, в «Каменном Логе» - более 410, в «Бенякони» – свыше 500, а в «Привалке» - более 290.

      В польском направлении работают 2 пункта пропуска: «Берестовица», где свыше 520 фур, и «Козловичи», где стоят более 600 авто.

      На границе с Латвией, в пункте пропуска «Григоровщина» свыше 240 фур, а в «Урбанах» – более 110.
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