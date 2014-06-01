Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Беларуси ядерное оружие

Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать в стране ядерное оружие, выразил надежду, что ситуация не ухудшится настолько, чтобы это делать. Такое заявление он сделал в интервью японскому телеканалу TBS.

Отвечая на вопрос, придется ли все-таки размещать в республике ядерное оружие в случае ухудшения ситуации, Президент выразил надежду, что ситуация этого не потребует.

"Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в США, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие", - сказал глава государства.

"Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой у нас не было, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Владимира Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали РФ", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, позволяют разместить в стране ядерное оружие внесенные недавно в Конституцию поправки, белорусский лидер заявил, что конституция не имеет к данной теме никакого отношения.

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