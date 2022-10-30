График школьных каникул на 2022-2023 учебный год был определен в Беларуси

Согласно Министерству образования республики, о

сенью школьники будут отдыхать 9 дней (с 30.10.2022 по 07.11.2022), зимой - 15 дней (с 25.12.2022 по 08.01.2023), весной - 8 дней (с 26.03.2023. по 02.04.2023), а летом - все 3 месяца.

Летние каникулы для большинства учеников продлятся 92 дня (с 01.06.2023 по 31.08.2023). Исключения составят учащиеся 9 классов. Из-за экзаменов они будут отдыхать летом лишь 81 день (с 12.06.2023 по 31.08.2023)

Учеников 1-х и 2-х классов есть дополнительные каникулы с 20.02.2023 по 26.02.2023.

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определили в Беларуси.