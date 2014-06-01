В Беларуси уточнили условия для пересечения границы с Россией.

По словам главы Минздрава республики Дмитрия Пиневича, теперь для пересечения границы с РФ автомобильным и железнодорожным транспортом предъявление отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 не потребуется, вопрос об отмене обязательного тестирования при путешествии авиатранспортом решается.

Все ограничения на перемещение граждан между двумя странами сняты в полночь.

Министр добавил, что вопрос об отмене требования о тестировании при использовании авиатранспорта решается: "Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт. Как мы знаем, РФ готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух государств".



Напомним, ограничения на свободное пересечение границы между Беларусью и РФ ввели 16 марта 2020 года из-за пандемии.



Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В Беларуси уточнили