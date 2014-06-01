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      • В Беларуси уточнили условия для пересечения границы с Россией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:26
      (голосов: 0)
      В Беларуси уточнили условия для пересечения границы с Россией.

      По словам главы Минздрава республики Дмитрия Пиневича, теперь для пересечения границы с РФ автомобильным и железнодорожным транспортом предъявление отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 не потребуется, вопрос об отмене обязательного тестирования при путешествии авиатранспортом решается.

      Все ограничения на перемещение граждан между двумя странами сняты в полночь.

      Министр добавил, что вопрос об отмене требования о тестировании при использовании авиатранспорта решается: "Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт. Как мы знаем, РФ готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух государств".

      Напомним, ограничения на свободное пересечение границы между Беларусью и РФ ввели 16 марта 2020 года из-за пандемии.
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