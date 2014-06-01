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      • В Лельчицах мужчина систематически избивал пятилетнюю падчерицу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:16
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      В Лельчицах мужчина систематически избивал пятилетнюю падчерицу.

      Факт нанесения побоев выявили близкие родственники девочки и работники дошкольного учреждения, которое она посещала.

      Как выяснилось, мужчина 1997 года рождения с октября 2021 года по январь 2022 года систематически наносил ребенку побои. При визуальном осмотре органами уголовного преследования на теле девочки обнаружены гематомы и ссадины.

      В случае установления вины мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 1 года до 3 лет со штрафом или без штрафа, или лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет со штрафом или без штрафа.
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