Россия и Беларусь снимают все ограничения на поездки между странами

С полуночи 18 марта

премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

"Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Головченко в начале недели. И согласовали с президентом это решение. С

ейчас это особенно важно, учитывая давление Запада.

Уверен, укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против РФ и Беларуси", - сказал глава российского кабмина.

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на поездки между странами. Такое заявление сегодня, 17 марта, сделал