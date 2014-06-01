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      • Россия и Беларусь снимают все ограничения на поездки между странами

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:01
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      С полуночи 18 марта Россия и Беларусь снимают все ограничения на поездки между странами. Такое заявление сегодня, 17 марта, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

      По его словам, свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

      "Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Головченко в начале недели. И согласовали с президентом это решение. Сейчас это особенно важно, учитывая давление Запада. Уверен, укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против РФ и Беларуси", - сказал глава российского кабмина.
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