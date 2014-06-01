Новой "Мисс Мира-2022" стала конкурсантка из Польши

«Я была поражена, когда услышала свое имя. Я до сих пор не могу в это поверить. Носить корону «Мисс мира» для меня – большая честь,», -

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Победительницей конкурса красоты "Мисс мира-2022" стала представительница Польши Каролина Белявская.Девушка учится в магистратуре по менеджменту и собирается продолжить обучение, а также активно занимается волонтерством.отметила победительница.Первой вице-мисс мира стала американка Шри Сайни. Титул второй вице-мисс завоевала жительница Кот-д?Ивуара Оливия Яче. В конкурсе не удалось поучаствовать представительнице Беларуси, поскольку перед самым вылетом у девушки был выявлен коронавирус.