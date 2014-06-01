  • » » Новой "Мисс Мира-2022" стала конкурсантка из Польши

      • Новой "Мисс Мира-2022" стала конкурсантка из Польши

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:58
      (голосов: 0)
      Победительницей конкурса красоты "Мисс мира-2022" стала представительница Польши Каролина Белявская. 

      Девушка учится в магистратуре по менеджменту и собирается продолжить обучение, а также активно занимается волонтерством. 

      «Я была поражена, когда услышала свое имя. Я до сих пор не могу в это поверить. Носить корону «Мисс мира» для меня – большая честь,», - 
      отметила победительница.

      Первой вице-мисс мира стала американка Шри Сайни. Титул второй вице-мисс завоевала жительница Кот-д?Ивуара Оливия Яче. В конкурсе не удалось поучаствовать представительнице Беларуси, поскольку перед самым вылетом у девушки был выявлен коронавирус.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь