Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Беларуси из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в заявлении Федерального совета (правительства) страны.
«ЕС продлил свои санкции против Белоруссии... Федеральный совет принял решение о принятии этих мер в полном объеме. Изменения вступают в силу 16 марта в 12:00»
В частности, будет запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию Беларуси или развитию сектора обороны и безопасности. Кроме того, запрещены операции с Центральным Банком Беларуси. Швейцария также отключит от системы SWIFT ряд белорусских банков", - сказано в заявлении.