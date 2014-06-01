Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Беларуси из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в заявлении Федерального совета (правительства) страны.

«ЕС продлил свои санкции против Белоруссии... Федеральный совет принял решение о принятии этих мер в полном объеме. И

зменения вступают в силу 16 марта в 12:00»



В частности, будет запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию Беларуси или развитию сектора обороны и безопасности.

Кроме того, запрещены операции с Центральным Банком Беларуси. Швейцария также отключит от системы SWIFT ряд белорусских банков", - сказано в заявлении.

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