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      • Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:06
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      Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Беларуси из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в заявлении Федерального совета (правительства) страны.

      «ЕС продлил свои санкции против Белоруссии...  Федеральный совет принял решение о принятии этих мер в полном объеме. Изменения вступают в силу 16 марта в 12:00»

      В частности, будет запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию Беларуси или развитию сектора обороны и безопасности. Кроме того, запрещены операции с Центральным Банком Беларуси. Швейцария также отключит от системы SWIFT ряд белорусских банков", - сказано в заявлении.
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