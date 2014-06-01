  • » » Литва вслед за Польшей усилила таможенный контроль на границе с Беларусью

      • Литва вслед за Польшей усилила таможенный контроль на границе с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:58
      (голосов: 0)
      Литва вслед за Польшей усилила таможенный контроль на границе с Беларусью. Информацию подтвердили в Государственном пограничном комитете.

      В ведомстве добавили, что усиление таможенного контроля приводит к существенным задержкам в пересечении границы.

      "Например, литовская сторона оформила 77% фур от пропускной способности. Сейчас самым загруженным направлением остается «Шальчининкай» («Бенякони»). За минувшие сутки в Польшу смогли въехать 44% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным пунктом пропуска является «Кукурыки» («Козловичи»). Что касается Латвии, сотрудники таможни выполнили норму по пропуску на 72%", - рассказали в Госпогранкомитете.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь