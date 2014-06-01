Литва вслед за Польшей усилила таможенный контроль на границе с Беларусью. Информацию подтвердили в Государственном пограничном комитете.
В ведомстве добавили, что усиление таможенного контроля приводит к существенным задержкам в пересечении границы.
"Например, литовская сторона оформила 77% фур от пропускной способности. Сейчас самым загруженным направлением остается «Шальчининкай» («Бенякони»). За минувшие сутки в Польшу смогли въехать 44% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным пунктом пропуска является «Кукурыки» («Козловичи»). Что касается Латвии, сотрудники таможни выполнили норму по пропуску на 72%", - рассказали в Госпогранкомитете.