Литва вслед за Польшей усилила таможенный контроль на границе с Беларусью

Государственном пограничном комитете.

В ведомстве добавили, что

усиление таможенного контроля приводит к существенным задержкам в пересечении границы.

"Например, литовская сторона оформила 77% фур от пропускной способности. Сейчас самым загруженным направлением остается «Шальчининкай» («Бенякони»). За минувшие

сутки в Польшу смогли въехать 44% транспортных средств от установленной нормы.

Самым загруженным пунктом пропуска является «Кукурыки» («Козловичи»).

Что касается Латвии, сотрудники таможни выполнили норму по пропуску на 72%", - рассказали в Госпогранкомитете.

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на границе с. Информацию подтвердили в