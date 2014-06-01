США ввели повторные санкции против Лукашенко

Власти США повторно ввели санкции против Александра Лукашенко. Об этом сказано в заявлении американского Минфина.

В ведомство пояснили, что Президента "повторно внесло в черный список на основании того, что он является высокопоставленным должностным лицом, которое несет ответственность или принимало участие в коррупционной деятельности в Беларуси".

Под рестрикции США попала и супруга главы государства Галина Лукашенко. При этом в отдельно опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения затронули и их сыновей Виктора и Дмитрия.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...