Россия пообещала быстро снять ковидные ограничения на границе с Беларусью

Россия обещала максимально быстро снять ковидные ограничения на белорусско-российской границе. Такое заявление премьер-министр Беларуси сделал после переговоров со своим российским коллегой.

"Сохраняющиеся ковидные ограничения на границе России с Беларусью - анахронизм, российская сторона пообещала максимально быстро их снять", - пояснил Роман Головченко.

Он напомнил, что "решение об ограничении сухопутного сообщения (через белорусско-российскую границу) вводилось постановлением правительства РФ" на фоне пандемии.

"Как мы были проинформированы, сейчас ведется работа по внесению корректив в определенный бюрократический процесс. Но я сегодня попросил Михаила Мишустина о том, чтобы сделать это быстро. Хотя есть полноценное авиационное, железнодорожное сообщение, тем не менее нужно довести вопрос до конца. Он пообещал, что примет необходимые для этого решения", добавил глава кабмина Беларуси.

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