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      • С 15 марта в Беларуси вступила в силу обновленная Конституция

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:41
      (голосов: 0)
      С 15 марта в Беларуси вступила в силу обновленная Конституция.

      "Решение референдума имеет обязательную силу и будет являться неотъемлемой частью конституции. Глубоко символично, что решение республиканского референдума вступит в силу 15 марта - в День конституции Республики Беларусь", - пояснил глава Центризбиркома страны Игорь Карпенко.

      Напомним, в ходе плебисцита за принятие изменений в основной закон страны высказались 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума.
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