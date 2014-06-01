Лукашенко рассказал о ценах на российские энергоносители для Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что Минск будет получать энергоносители из РФ "примерно по тем же ценам, как в России".

"Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в РФ - то, что мы всегда требовали от России", - сказал глава государства.

Касаясь прошедших в Москве переговоров правительственных делегаций двух стран, белорусский лидер отметил, что пока не хочет детализировать договоренности.

"Придет время - расскажем. Но то, за что мы боролись с РФ всегда, произошло. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна РФ, как нужна нам огромная Россия", - заключил Президент.

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