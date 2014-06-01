В 2021 году в Беларуси пресекли 11 попыток терактов, заявил Лукашенко

Органы госбезопасности страны в 2021 году пресекли 11 попыток терактов, профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии. Такое заявление сегодня, 15 марта, сделал Александр Лукашенко.

"силами КГБ раскрыты планы по совершению насильственных экстремистских действий против представителей государственных СМИ, судей, депутатского корпуса, сотрудников силовых структур и членов их семей".

"Задокументирована и пресечена деятельность сети так называемых спящих ячеек проекта "Рабочы рух", курируемого спецслужбами США и Литвы. Участниками данного экстремистского формирования планировались диверсии с гибелью людей на объектах Оршанского и Минского железнодорожных узлов, на предприятиях "Гродно Азот", "Гомсельмаш", Нафтан", БМЗ. Для корректировки западной санкционной политики через сеть информаторов осуществлялся сбор закрытых данных о механизмах противодействия экономическим ограничениям", - сказал Лукашенко.

В целом, касаясь ситуации внутри и вокруг республики, глава государства заявил, что "это только вершина айсберга".

"Именно вы (сотрудники органов госбезопасности) знаете глубину и изнанку всех средств и методов воздействия, направленных на нас. Таких как инспирирование госпереворота, организация терактов, акций по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Разумеется,

конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия. Пока мы до этого не дошли", - заключил белорусский лидер.

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Кроме того, по его словам,