  • » » Москва и Минск утвердили изменения в соглашение о российском кредите Беларуси

      • Москва и Минск утвердили изменения в соглашение о российском кредите Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 21:18
      (голосов: 0)
      Москва и Минск утвердили изменения в соглашение о российском государственном финансовом кредите Беларуси.

      Документы подписали замминистра финансов РФ Тимур Максимов и глава Минфина республики Юрий Селиверстов по итогам двусторонних переговоров на уровне глав правительств в Москве.

      В частности, подписан "протокол №2 о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Беларуси о предоставлении правительству Республики государственного финансового кредита от 6 октября 2021 года".

      Стороны подписали и соглашение "об изменений условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений".
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь