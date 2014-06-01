Москва и Минск утвердили изменения в соглашение о российском кредите Беларуси

государственном финансовом

Документы подписали замминистра финансов РФ Тимур Максимов и глава Минфина республики Юрий Селиверстов по итогам двусторонних переговоров на уровне глав правительств в Москве.

В частности, подписан "протокол №2 о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Беларуси о предоставлении правительству Республики государственного финансового кредита от 6 октября 2021 года".

Стороны подписали и соглашение "об изменений условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений".

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в соглашение о российскомБеларуси.