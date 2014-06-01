Головченко призвал Мишустина на фоне санкций ускорить меры поддержки Беларуси

Роман Головченко рассчитывает, что РФ ускорит реализацию мер поддержки республике из-за расширения санкций. Такое заявление глава белорусского правительства сделал сегодня, 14 марта, в ходе встречи со своим российским коллегой.

"В этих условиях нужно действовать быстро и согласованно. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку России", - сказал пресбер-министр.

Он подтвердил готовность реализовать "все договоренности об экономической интеграции в рамках Союзного государства".

"Но в нынешних условиях из-за изменения обстановки есть острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились "на потом", - добавил глава белорусского кабмина.

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