Александр Лукашенко надеется на личную встречу с Папой Римским Франциском в ближайшее время.

"Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть лишь барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, уже в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы", - сказано в поздравлении Президента Папе Франциску в связи с годовщиной начала понтификата.

Напомним, Папа Франциск призвал прекратить войну в Украине и открыть гуманитарные коридоры.

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