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      • Лукашенко надеется на личную встречу с Папой Римским

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:36
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко надеется на личную встречу с Папой Римским Франциском в ближайшее время.

      "Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть лишь барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, уже в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы", - сказано в поздравлении Президента Папе Франциску в связи с годовщиной начала понтификата.

      Напомним, Папа Франциск призвал прекратить войну в Украине и открыть гуманитарные коридоры.
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