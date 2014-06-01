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      • В Гомеле на пожаре спасены мать и сын

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 17:56
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      В Гомеле на пожаре спасены мать (1929 года рождения) и сын (1956 года рождения). Инцидент случился на улице Лепешинского.

      Сигнал на пульт МЧС поступил в пятницу, 11 марта, примерно в 6 часов вечера. В квартире был установлен автономный пожарный извещатель. Он сработал, но хозяева не вызвали пожарных. Соседи почувствовав запах дыма позвонила в службу спасения.

      К счастью, хозяйка квартиры не пострадала. Ее сын потерял ориентацию в пространстве от дыма и не мог самостоятельно покинуть помещение. Его также вывели на свежий воздух и передали прибывшим врачам.

      Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.
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