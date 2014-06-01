В Гомеле на пожаре спасены мать и сын

В Гомеле на пожаре спасены мать ( 1929 года рождения ) и сын ( 1956 года рождения ).

Инцидент случился на улице Лепешинского.

Сигнал на пульт МЧС поступил в пятницу, 11 марта, примерно в 6 часов вечера. В квартире был установлен автономный пожарный извещатель. Он сработал, но хозяева не вызвали пожарных. Соседи почувствовав запах дыма позвонила в службу спасения.

К счастью, хозяйка квартиры не пострадала. Ее сын потерял ориентацию в пространстве от дыма и не мог самостоятельно покинуть помещение. Его также вывели на свежий воздух и передали прибывшим врачам.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.

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