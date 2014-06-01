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      • Беларусь запретила продажу некоторых продуктов питания, произведенных в России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 17:42
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      Беларусь запретила продажу некоторых продуктов питания, произведенных в России - они же внесены в Реестр опасных продуктов Госкомстандарта.

      В перечне оказалась фруктовая пастила "Домик в Станице". В ней в большом количестве обнаружен консервант диоксид серы, не указанный в маркировке. В пастиле выявили собиновую кислоту, показатели которой превышают максимально допустимый уровень.

      Кроме того, запретили и арахис в белом сахаре "Ширин". В нем в большом объеме выявлены синтетические красители, не указанные в составе. Запретили и леденцовую карамель "Снеговик", в которой выявили синтетический краситель.

      На этот раз сладости в списке. Скоро они исчезнут с полок магазинов. Причина в том, что они могут представлять опасность для здоровья потребителя.
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