В России доступ в сеть Instagram ограничат в полночь 14 марта

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта», -

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В России в полночь на 14 марта ограничат доступ к Instagram.сообщается на сайте Роскомнадзора.Ограничение доступа к Instagram будет осуществлено по требованию Генпрокуратуры. Причиной такому решению сталоизменение политики ненависти и разрешение публиковать призывы к насилию против россиян.